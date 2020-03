VIDEO MILAN – Lascerà, a fine stagione, Giacomo Bonaventura. Il centrocampista rossonero è in scadenza di contratto e non rinnoverà. Così, può già decidere il proprio futuro. Le squadre interessate a Jack non mancano. Sono tre e sono tutte italiane. Nella nostra video news il punto della situazione su Bonaventura e tutte le ultime informazioni a riguardo.

