VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, salvo sorprese, a fine stagione ci sarà l’addio di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese non rinnoverà dopo l’addio di Zvonimir Boban. Così i rossoneri di Ivan Gazidis si guardano intorno per scegliere i possibili sostituti. Si va dal ritorno di André Silva, ora all’Eintracht Francoforte, fino ad Arkadiusz Milik, del Napoli e partente. Nella video news le ultime.

