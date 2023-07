Calciomercato Milan – Ecco dove e con chi giocherebbe Morata | VIDEO

Álvaro Morata, centravanti dell'Atlético Madrid, è obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco dove potrebbe giocare in questa squadra

In questa sessione estiva di calciomercato il Milan - alla ricerca di un forte centravanti - vorrebbe acquistare lo spagnolo Álvaro Morata, classe 1992, dall'Atlético Madrid. Ma come potrebbe giocare l'ex juventino nel Diavolo di Stefano Pioli, che in campo schiera, tendenzialmente, o il 4-2-3-1 o il 4-3-3? Vediamo tutte le possibili ipotesi di formazione del Milan con Morata in questo video della redazione di 'GazzettaTV'