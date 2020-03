Calciomercato – L’Inter vira su Sepe. Un assist al Milan? | News

CALCIOMERCATO – Le ultime notizie di mercato danno l’Inter in virata su Luigi Sepe, portiere del Parma. Potrebbe essere lui dunque il prossimo vice Handanovic secondo Sky Sport e non più Juan Musso dell’Udinese, ritenuto troppo costoso.

La richiesta dei friulani per il numero uno argentino si aggira sui 25 milioni, davvero tanto per un secondo portiere. Caso diverso, invece, per il Milan, che se dovesse vendere Gianluigi Donnarumma, avrebbe biosgno di un titolare e potrebbe essere disposto a spendere una cifra tra i 15 e i 20 milioni.

L’eventuale acquisto di Sepe e la marcia indietro dell’Inter su Musso potrebbe dunque trasformarsi in una sorta di assist involontario per il Milan, che avrebbe una predetendente in meno per il portiere dell’Udinese e forse un costo più contenuto. NOVITA’ SUL FRONTE MILAN-INTER ANCHE SU MAURO ICARDI. CONTINUA A LEGGERE >>>