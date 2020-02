VIDEO MILAN – 38 anni e non sentirli. Zlatan Ibrahimovic fa ancora la differenza e il Milan è di nuovo ai suoi piedi. Gli sono bastate poche settimane per cambiare la squadra e per dimostrare anche ai più scettici di poter fare ancora tantissimo. Ne ha parlato anche Cafu, che non ci ha giocato insieme, ma tante volte contro. Ecco le sue parole in questo video.

