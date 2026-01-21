Jens-Petter Hauge, compagno di squadra di Gianluigi Donnarumma nel Milan della stagione 2020-2021, lo ha punito ieri in Champions League

Jens-Petter Hauge, classe 1999, attaccante del Bodø/Glimt ed ex compagno di squadra di Gianluigi Donnarumma nel Milan della stagione 2020-2021, lo ha punito ieri in Champions League in occasione della partita disputata contro il Manchester City ieri sera in Norvegia e terminata 3-1 per i padroni di casa. Ecco il video con gol e highlights del match, con la prodezza di Hauge