Benzema, tripletta con l’Al-Ittihad alla prima di campionato | VIDEO

Karim Benzema è sensazionale nonostante l'età ormai avanzata: tripletta dell'ex Real Madrid in Al-Okhdood-Al-Ittihad 2-5 in Saudi Pro League

Karim Benzema non smette di stupire: a 37 anni è ancora decisivo e leader indiscusso in campo. In trasferta contro l'Al-Okhdood è stato una volta di più protagonista, siglando una tripletta che ha permesso al suo Al-Ittihad di trionfare 5-2 alla prima giornata della Saudi Pro League 2025-2026. Guarda il video con gol e highlights del match