Arsenal, Calafiori decide a Wolverhampton con un gol al volo | VIDEO

Un gol di Riccardo Calafiori ha deciso Wolverhampton-Arsenal 0-1 dell'ultima giornata di Premier League: ecco la rete dell'ex Bologna

Riccardo Calafiori segna il gol vittoria dell'Arsenal sul campo del Wolverhampton: 1-0 dopo le espulsioni, una per parte, di Myles Lewis-Skelly e Joa7o Gomes. Per l'ex Bologna è il secondo gol in Premier League dopo quello splendido segnato alla quinta giornata sul campo dei campioni in carica del Manchester City. Nella classifica di Premier League l'Arsenal è secondo, a -6 dal Liverpool, ma con una partita da recuperare.