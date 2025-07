Amichevole Napoli-Arezzo 0-2, esordio per De Bruyne: gol e highlights | VIDEO

Il Napoli di Antonio Conte ha perso a sorpresa, 0-2, contro l'Arezzo (compagine di Serie C) la prima amichevole stagionale. Il video

Il Napoli inaugura la stagione con una sorprendente sconfitta in amichevole: 0‑2 contro l’Arezzo, formazione di Serie C. A Dimaro Pattarello apre le marcature su rigore procurato da Lang, mentre Varela chiude il match su contropiede in pieno recupero sfruttando uno svarione difensivo di Mazzocchi.. Debutti per Beukema, De Bruyne, Lucca, Marianucci e Noa Lang. Prossimo appuntamento per la squadra di Conte sabato alle 18:00, contro il Catanzaro.