Amichevole Monaco-Inter 1-2: gol, highlights e rosso a Calhanoglu | VIDEO

Nonostante l'espulsione di Hakan Calhanoglu nel primo tempo, l'Inter ha rimontato e vinto, 2-1, l'amichevole in casa del Monaco. Il video

In rimonta e in inferiorità numerica, l’Inter ha superato in amichevole il Monaco per 2-1 in trasferta. Avvio complicato per i nerazzurri, subito sotto dopo appena 2’ per la rete di Maghnes Akliouche. Al 36’ l’espulsione di Hakan Calhanoglu sembra complicare ulteriormente la serata. Nella ripresa, però, arriva la reazione: Lautaro Martínez firma il pareggio, poi ci pensa il nuovo arrivato Ange-Yoan Bonny a regalare la vittoria ai nerazzurri. Guarda il video con gol e highlights