Amichevole Borussia Dortmund-Juventus 1-2, stupendo gol di Cambiaso | VIDEO

Borussia Dortmund-Juventus, amichevole estiva, è finita 1-2 con doppietta di Andrea Cambiaso per i bianconeri. Secondo gol bellissimo
I due gol di Andrea Cambiaso nella vittoria per 1-2 della Juventus nell'amichevole di domenica sul campo del Borussia Dortmund: dopo la stoccata da due passi, il bianconero chiude una splendida azione di squadra per la seconda rete personale. Guarda il video!