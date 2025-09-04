Al-Qadsiah, per Retegui doppietta all’esordio in Saudi Pro League | VIDEO

Mateo Retegui, nuovo bomber dell'Al-Qadsiah, ha realizzato una doppietta all'Al-Najma nel suo debutto nella Saudi Pro League 2025-2026

Pronti, via! Mateo Retegui ha firmato una doppietta al debutto nella Saudi Pro League 2025-2026, contribuendo al 3-1 finale con cui l'Al-Qadsiah ha battuto l'Al-Najma nella prima giornata di campionato saudita. L'ex Genoa e Atalanta ha segnato l'1-0 e ha poi chiuso i conti nel recupero con il punteggio sul 2-1. Guarda il video con gol e highlights del match