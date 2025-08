Al-Nassr, esordio per Joao Felix e gol per Cristiano Ronaldo | VIDEO

In occasione dell'amichevole tra Al-Nassr e Tolosa, esordio con gli arabi per l'ex rossonero Joao Felix e rete per Cristiano Ronaldo

L'Al Nassr ha vinto l'amichevole estiva contro il Tolosa per 2-1. Oltre all'esordio del nuovo acquisto Joao Felix, ex Milan, la squadra araba è andata in gol con Cristiano Ronaldo che, anche questa volta ha esultato con il suo marchio di fabbrica, il 'siuumm'. Guarda il video con gol e highlights del match