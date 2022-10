Verona-Milan 0-1: il solito Leao, poi Veloso segna nella propria porta

Il nuovo Verona di Salvatore Bocchetti parte fortissimo, pressando alto e lottando su ogni pallone. Serve però una sola imperfezione al Milan per approfittarne nel migliore dei modi. Harakiri di Hrustic, che regala palla a Olivier Giroud. Il francese, a campo aperto, fa scatenare Rafael Leao che, con il solito strappo, si beve Magnani e crossa in mezzo. Ci pensa il connazionale Miguel Veloso a metterla in porta con un tocco maldestro. Milan in vantaggio! Continua a seguire con noi il live testuale di Verona-Milan