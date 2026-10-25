Triplice fischio dell'arbitro Matteo Marcenaro: è finita Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del del campionato di Serie A 2026-27: sfida che si è giocata presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. Al termine della partita hanno parlato i protagonisti: ecco le parole di Davide Bartesaghi, giocatore del Milan in conferenza stampa.

Come si è trovato più avanti: "Molto bene, anche la forma fisica, sono in buona conidzione. Il mister mi ha dato fiducia. Credo di averla fatta in maniera abbastanza buona, ma si può sempre migliorare".

Se si sente più a suo agio: "Mi ha fatto piacere fare questo ruolo. Dewveo dire che tutta la squadra ha lavorato bene, perché se così non fosse stato difficilmente avremmo trovato questi spazi".

Se le rotazioni stimolano: "Certo, anche quando non si gioca bisogna fare meglio. Soprattutto per te stesso e per la squadra. Per fortuna ci facciamo trovare sempre pronti e diamo il 100%".

Se si aspettava di giocare di più: "Io lavoro per giocare, ma le scelte del mister le rispetto sempre. Io dò sempre il massimo in allenamento per meritarmi spazio".