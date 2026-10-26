La vittoria per 2-0 del Milan in casa dell'Udinese, firmata da Christian Pulisic e Omari Hutchinson nella 8^ giornata di Serie A, ha regalato a Rúben Amorim tre punti d'oro e una nuova certezza in mezzo al campo. Nel post-partita del 'Bluenergy Stadium', il centrocampista rossonero Ardon Jashari ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di 'TeleLombardia', commentando l'andamento del match e una notte speciale per la sua crescita personale.

Jashari incorona Luka Modrić: "Accanto a lui sicurezza incredibile"

Obiettivo scudetto e la settimana di fuoco: prima il Bologna, poi il derby

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La sfida del Friuli ha regalato una novità assoluta nello scacchiere mediano del Diavolo, complici le tante assenze nel reparto. "È stata la prima volta che abbiamo giocato insieme io edal primo minuto - ha rivelato Jashari con grande emozione -. Per me è un onore immenso: avere un campione come Luka accanto ti dà una sicurezza e una tranquillità incredibili. Si fa sempre notare per come legge i tempi di gioco e per la qualità che mette in ogni singolo pallone; ci siamo trovati alla grande e spero che questa intesa possa ripetersi anche in futuro".Oltre all'intesa tattica con il fuoriclasse croato, il mediano rossonero ha analizzato il cammino del Milan in campionato, che vede la squadra agganciata al terzo posto in classifica, tenendo il passo delle prime della classe. Lo sguardo del gruppo è già proiettato verso i prossimi ravvicinati e decisivi impegni a San Siro."Per quanto riguarda la classifica, siamo contenti di quello che stiamo facendo in campionato, ma la stagione è ancora lunghissima - ha chiosato Jashari -. Ora ci aspetta una settimana densa e fondamentale: prima c'è il Bologna, una squadra ostica e organizzata, e poi penseremo al derby. Le affrontiamo entrambe con la massima concentrazione, con la consapevolezza della nostra forza e con la voglia di continuare a vincere".