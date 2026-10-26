Il centrocampista rossonero esalta la prima da titolare accanto al fuoriclasse croato a Udine e lancia la sfida per la settimana di fuoco a San Siro
Udinese-Milan 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del Bluenergy Stadium | Video
La vittoria per 2-0 del Milan in casa dell'Udinese, firmata da Christian Pulisic e Omari Hutchinson nella 8^ giornata di Serie A, ha regalato a Rúben Amorim tre punti d'oro e una nuova certezza in mezzo al campo. Nel post-partita del 'Bluenergy Stadium', il centrocampista rossonero Ardon Jashari ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di 'TeleLombardia', commentando l'andamento del match e una notte speciale per la sua crescita personale.
Jashari incorona Luka Modrić: "Accanto a lui sicurezza incredibile"La sfida del Friuli ha regalato una novità assoluta nello scacchiere mediano del Diavolo, complici le tante assenze nel reparto. "È stata la prima volta che abbiamo giocato insieme io e Luka Modrić dal primo minuto - ha rivelato Jashari con grande emozione -. Per me è un onore immenso: avere un campione come Luka accanto ti dà una sicurezza e una tranquillità incredibili. Si fa sempre notare per come legge i tempi di gioco e per la qualità che mette in ogni singolo pallone; ci siamo trovati alla grande e spero che questa intesa possa ripetersi anche in futuro".
Obiettivo scudetto e la settimana di fuoco: prima il Bologna, poi il derbyOltre all'intesa tattica con il fuoriclasse croato, il mediano rossonero ha analizzato il cammino del Milan in campionato, che vede la squadra agganciata al terzo posto in classifica, tenendo il passo delle prime della classe. Lo sguardo del gruppo è già proiettato verso i prossimi ravvicinati e decisivi impegni a San Siro.
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