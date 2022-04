Torino-Milan, Tatarusanu: “Maignan, Kalulu e Tomori? Si capiscono bene”

Ciprian Tatarusanu, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Torino-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022

Su Maignan, Kalulu e Tomori: "Loro si capiscono molto bene però quando la squadra non prende gol, il merito non è solo dei portieri o dei difensori, ma di tutta la squadra. Più importante è vincere e non prendere gol".