Torino-Milan, Ricci: “Loro sono fortissimi, ecco cosa dobbiamo fare”

Juric dice che devi migliorare: in cosa? "Sto recuperando la condizione di prima, di settimana in settimana mi sento sempre meglio. Il mister ci tiene a vederci migliorare, è il suo compito. se ci vede migliorare è felice. A me chiede di migliorare nella fase di non possesso e di esser concentrato sull'uomo. Poi lui parla di gamba forte. È una cosa che ci vuole".