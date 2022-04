Torino-Milan, la probabile formazione dei granata | Serie A News

Domani sera il Torino ospiterà al 'Grande Torino' il Milan di Stefano Pioli: ecco la probabile formazione che verrà schierata da Ivan Juric

Domani sera il Torino ospiterà allo Stadio 'Olimpico Grande Torino' il Milan. Sarà una sfida di cruciale importanza per i rossoneri che vorranno ottenere un successo e restare al primo posto in classifica, così come per i padroni di casa, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo il successo nell'ultima trasferta di Salerno. Ecco, dunque, come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Ivan Juric per contrastare la corazzata di Stefano Pioli.