Spezia-Milan, probabili formazioni: Dalot torna titolare

Complice la squalifica di Davide Calabria, sabato sera contro lo Spezia ci sarà spazio per il terzino portoghese Diogo Dalot. L’ex Manchester United troverà una maglia dal 1′ che gli mancava dal 18 gennaio giorno della trasferta vittoriosa del Milan in casa del Cagliari. In quella occasione giocò a sinistra al posto dell’assente Theo Hernandez, mentre sabato sera al ‘Picco’ di La Spezia giocherà a destra, in quello che rappresenta il suo ruolo naturale. Da valutare anche il possibile ritorno dal 1′ di Ismael Bennacer, assente contro il Crotone per una bronchite.

