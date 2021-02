Spezia-Milan, Chisoli: “Una vittoria così ci sembra un sogno”

Spezia-Milan, la soddisfazione di Chisoli

Stefano Chisoli, presidente bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita di Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’:

Sulla prestazione

“Una grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una partita perfetta in cui hanno segnato due giocatori del settore giovanile e poi non dimentichiamoci dei tre punti per la salvezza”.

Sulla vittoria in casa

“Abbiamo fatto sempre bene in trasferta, in casa non arrivava mai la vittoria, è arrivata contro la prima della classe e siamo felici”.

Sul futuro della nuova proprietà

“Sarebbe fondamentale rimanere in Serie A, poi loro faranno tanti progetti importanti e vediamo cosa riusciremo a programmare”.

Sull’ex patron Volpi

“Noi siamo legatissimi al patron Volpi e se abbiamo giocato qui stasera è merito suo. Grande soddisfazione anche con la proprietà nuova perché una vittoria così sembra un sogno”.

Queste le nostre pagelle: siete d’accordo con i nostri voti?