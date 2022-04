Serie A, uno dei recuperi slitta al 5 maggio: ecco quale

A causa della data dell'udienza del Collegio di Garanzia dello Sport, uno dei recuperi di Serie A slitta a inizio prossimo mese.

Ci sono ancora alcune giornate da recuperare in Serie A e il Milan lo sa bene, visto che la testa della classifica potrebbe essere solo momentanea. Tra le partite da recuperare c'è anche Salernitana-Venezia, che invece è decisiva per quanto riguarda la lotta salvezza. Era stata fissata per il 27 aprile, come tutte le altre, ma oggi è stata rinviata al 5 maggio alla stessa ora, le 18:00. Lo ha comunicato direttamente la Lega Serie A sul proprio sito.