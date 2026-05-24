Il Milan la sblocca a San Siro. Il gol di Alexis Saelemaekers al 2' minuto porta subito in vantaggio i rossoneri nel match contro il Cagliari, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Di seguito, la cronaca della rete dell'esterno belga.
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Milan-Cagliari 1-0, Saelemaekers porta subito in vantaggio i rossoneri a San Siro: il racconto del gol
Il Milan di Allegri passa in vantaggio contro il Cagliari di Pisacane nella 38ª giornata di Serie A: il racconto del gol di Alexis Saelemaekers
Milan-Cagliari 1-0, il racconto del gol di Saelemaekers—
Fikayo Tomori serve in verticale Santiago Gimenez, che la spizza di testa verso il centro dell'area di rigore. Saelemaekers riceve, controlla il pallone, guarda Caprile e la piazza sul secondo palo. Parte forte il Milan che dopo due minuti è già in vantaggio contro il Cagliari.
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