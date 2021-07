Serie A 2021-22, ultimi giorni per la super offerta di DAZN: il prezzo

La Serie A 2021-22 è su DAZN: saranno trasmessi tutti e 10 gli incontri in programma per ogni giornata. Ecco quanto costa il servizio mensile

DAZN trasmetterà, come noto, tutta la Serie A, per un totale di 10 partite per ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta e 3 in co-esclusiva con 'Sky Sport') a partire da questa stagione, 2021-2022, e fino al 2024.