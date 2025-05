Scudetto al Napoli, De Laurentiis: “Conte? Gli allenatori non vanno mai obbligati”

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto lo Scudetto : ecco le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis , Presidente dei campani, rilasciate a caldo a 'DAZN' - riportate da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - dopo la vittoria per 2-0 al 'Maradona' di ieri sera contro il Cagliari grazie ai gol di Scott McTominay e Romelu Lukaku .

Subito il grande dilemma: rimarrà Conte? Ecco la risposta di ADL: "Io Conte l'ho conosciuto in vacanza alle Maldive e m'aveva convinto da subito, mentre nuotavamo parlando m'aveva colpito la sua mentalità. Al punto che a novembre del 2023 gli volevo affidare la squadra in difficoltà. Lui rispose: 'Presidente, questa squadra non l'abbiamo fatta insieme, così non posso'. E così, quando s'è trattato di scegliere l'allenatore per questa stagione non ho avuto dubbi e avevo ragione".