Alberto Aquilani, allenatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, le parole di Aquilani nel pre-partita di 'DAZN'

Sulla sosta che ha passato il Sassuolo: “C’era qualche ragazzo indietro, abbiamo spinto un po’ di più. Abbiamo lavorato sui principi. Chi è rimasto ha fatto un lavoro importante, chi è tornato è tornato entusiasta e con fiducia. Dopo la sosta c’è sempre un po’ di dubbio ma saremo pronti per questa grande sfida”.

Su Armand Laurienté e Domenico Berardi: “Noi abbiamo degli esterni forti, abili nell’uno contro uno e diversi tra loro. Sono due giocatori su cui puntiamo. Dobbiamo dargli la palla più pulita possibile perché nell’uno contro uno possono fare la differenza e speriamo sia così”.

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Su Alphadjo Cisse che ha allenato al Catanzaro e se se lo aspettava già decisivo nel Milan: “Dal primo giorno gli ho riconosciuto qualità diverse, vedevo un ragazzo con un talento importante e con una predisposizione fisica pronta per gli alti livelli. È stato bravo anche l’allenatore del Milan perché bisogna dargli fiducia”.