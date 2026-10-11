Termina 1-1 il match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan, valevole per la 6^ giornata della Serie A 2026-2027. Al gol del vantaggio rossonero firmato da Adrien Rabiot al 63' risponde, appena cinque minuti più tardi, la zampata del difensore neroverde Cas Odenthal al 68', che fissa il risultato sul definitivo pareggio.

Rivoluzione tattica di Amorim e doppia moviola in avvio

La ripresa si apre subito con un cambio nelle fila del Milan: fuori Pervis Estupiñán (ammonito) e dentro. Diego Moreira passa a giocare da esterno sinistro a tutta fascia, Adrien Rabiot si alza sulla trequarti e Rúben Amorim, dunque, lascia da parte l'esperimento 4-2-3-1 per tornare al

A inizio ripresa due casi da moviola e da V.A.R. che lasciano interdetti: prima la cintura in area di Duje Ćaleta-Car ai danni di Gonçalo Ramos che non viene neanche ravvisata, quindi un intervento molto duro - probabilmente da cartellino rosso - di Armand Laurienté su Mario Gila. Il francese non viene neanche ammonito.

Il match vive di fiammate, i ritmi scendono e salgono nel giro di pochi istanti: al 58' Mike Maignan salva, in uscita bassa, da gran portiere, sul tentativo di Vasilije Adžić da distanza ravvicinata; sul capovolgimento di fronte, prova il tiro a giro dalla distanza Gonçalo Ramos, ma la conclusione non ha grande fortuna.

Alberto Aquilani prova a cambiare qualcosa al 60': fuori lo stesso Adžić e uno spento Sebastiano Esposito; dentro, al loro posto, Kristian Thorstvedt e Kieron Bowie. Sfiora il gol, però, al 61' l'esterno scozzese Josh Doig: tiro al volo dell'ex Hellas Verona che fa correre un brivido sulla schiena di Maignan. Il pallone sibila alto però sulla traversa.

Rabiot illude il Diavolo, Odenthal risponde per il Sassuolo

Un po' a sorpresa, però, il Milan va in vantaggio al 63', quando, al termine di un'azione elaborata, Modrić trova Rabiot - incuneatosi in area del Sassuolo con i tempi giusti - e il francese scarica un sinistro terrificante sotto la traversa per il gol che sblocca il punteggio. I padroni di casa non si danno per vinti e, al 66', reagiscono immediatamente: azione tambureggiante dei neroverdi, con Bowie che si fa ipnotizzare da Maignan dopo un erroraccio in disimpegno di Koni De Winter e, sul proseguimento dell'azione, il colpo di tacco di Thorstvedt in area piccola viene bloccato da Maignan.

L'ingresso di Bowie mette in difficoltà De Winter, che non riesce a contenerlo, se non in corner. Su uno di questi, al 68', battuto da Laurienté, la palla passo in mezzo a mille gambe in area piccola e Cas Odenthal la gira di prima intenzione alle spalle di Maignan per il pareggio - tutto sommato meritato - del Sassuolo. Colpito al cuore, il Milan riprende in mano le redini del gioco e prova ad alzare il proprio baricentro, facendo pressione sulla difesa neroverde alla ricerca di un varco che possa riportare il Diavolo in vantaggio.

Murić mura Chukwueze e forcing finale sterile

Al 71' Christian Pulisic manda in porta Samuel Chukwueze: conclusione del nigeriano da distanza ravvicinata e super parata di Arijanet Murić a riscattare, quasi, la mancata copertura sul primo palo in occasione della rete di Rabiot. Inizia la girandola di cambi a poco meno di un quarto d'ora dal termine del match: Amorim richiama in panchina Yunus Musah e Pulisic e inserisce Ardon Jashari e Alphadjo Cisse. È proprio quest'ultimo, all'82', a chiamare all'intervento Murić con un tiro a giro da appena fuori area: bella l'idea, meno la potenza dell'esecuzione.

Amorim spedisce in campo all'85' Omari Hutchinson al posto di uno stremato Chukwueze nel tentativo di ravvivare un po' le manovre dei rossoneri negli ultimi 20 metri di campo, ma senza grande costrutto. Nei 4' di recupero concessi dall'arbitro Francesco Fourneau della Sezione A.I.A. di Roma 1 ci prova Laurienté su calcio di punizione, ma il suo tiro finisce ben lontano dai pali della porta difesa da Maignan. Quindi, al 95', l'ultimo acuto è di Thorstvedt: tiro ben parato da Maignan.

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Sassuolo-Milan termina 1-1 al 'Mapei Stadium': tutto sommato un pareggio giusto per quanto si è visto sul terreno di gioco; si tratta della terza 'X' in quattro gare in trasferta per il Diavolo in questo campionato. Punti persi che potrebbero pesare nel prosieguo del campionato per la corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League.