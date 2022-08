Sassuolo-Milan 0-0, Kjaer: “Dal Pallone d’Oro al crociato rotto: è il calcio”

Simon Kjaer , difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Sassuolo-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi al 'Mapei Stadium'. Ecco le sue dichiarazioni: "Fisicamente sto bene, mi sentivo pieno; alla fine avevo un paura di stirarmi e per questo sono uscito. Mi dispiace tantissimo per Florenzi: speriamo non si sia fatto troppo male. Mi sento in condizione per dare una mano alla squadra, poi devo vedere come sto domani".

Sulle sue sensazioni dopo il ritorno in campo: "Ti dà un'altra forza. Quando stai fuori o in TV sei un po' più lucido, ma quando sei in campo sei in condizione di spingere un po' di più perché tu sei a soffrire con i compagni. Il mio ruolo, comunque, non cambia se sono in campo o meno. Ho lavorato tanto per quasi 9 mesi. Il calcio ti cambia in un secondo: ero al Pallone d'Oro, un sogno per me, e due giorni dopo mi sono rotto il crociato; dal giorno 3 ho ricominciato a lavorare e non ho mai avuto un orologio. Ora ho 33 anni: a 24 anni non avrei mai chiesto di uscire all'80esimo; non posso rischiare di farmi male in questo periodo con tante partite davant. Ma adesso sono qua".