Sampdoria-Milan, Pobega: “Siamo pronti per fare una grande partita”

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Sampdoria-Milan, partita valida per la 6^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'Marassi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Abbiamo preparato questa gara come tante altre. Approcciando il meglio possibile, attaccando forte, alzando il ritmo. Siamo pronti per fare una grande partita. Giocare sempre di più mi aiuta nel trovare il dialogo con i compagni. Io mi alleno dal primo giorno al meglio possibile, spero che questo mi aiuti in campo. I nostri tifosi si faranno sentire come in tutte le partite. Le gare con il clima caldo ci piacciono, tutte da divertirsi". Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv o in diretta streaming >>>