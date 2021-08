Sampdoria-Milan, Pioli: “Aspettiamo Kessie e Ibra. Vogliamo alzare il livello”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita: “Fra le tante cose che si sono dette in questa estate, una cosa è reale ovvero che non abbiamo cambiato tanto e non abbiamo cambiato il nostro modo di stare in campo e di giocare. Questo è un vantaggio che ci dobbiamo prendere. Siamo già squadra e questa sera abbiamo fatto vedere tante cose buone. Si può fare ancora meglio, ma per spirito, ritmo, intensità e voglia di far male alla Samp, direi che abbiamo fatto bene”.