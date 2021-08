Sampdoria-Milan, Krunic: “Io do sempre il massimo, in ogni ruolo”

Krunic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Il giocatore rossonero Rade Krunic ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Non vedevamo l'ora di ricominciare. Oggi sarà particolare, non giocavamo da tempo davanti ai tifosi. Siamo in trasferta, ma sarà bello comunque. Per me siamo il Milan più forte degli ultimi anni. Col Mister ne abbiamo parlato oggi, anche io penso che i giocatori siano più in fiducia e penso anche io che siamo i più forti da quando sono qui. In questo modulo non ho il mio ruolo preferito, da mezzala, ma penso di poter aiutare la squadra in diversi ruoli. Poi il Mister decide. Che sia mediano o trequarti, io do il massimo".