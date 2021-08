Sampdoria-Milan, D’Aversa: “Abbiamo giocato alla pari”

Roberto D'Aversa, tecnico blucerchiato, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, 1^ giornata della Serie A 2021-2022

Roberto D'Aversa, tecnico blucerchiato, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, gara della 1^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le dichiarazioni di D'Aversa: "Abbiamo fatto un'ottima gara, giocando alla pari. Contro una squadra forte, che l'anno scorso ha vinto più fuori casa che in casa. L'episodio ha condizionato il risultato, ma la prestazione è positiva. Dispiace per Gabbiadini, ma per il mercato sono la persona meno adatta. Aspettiamo domani per valutare Manolo. Gli si è girata la caviglia. A fine partita era sdraiato sul lettino, un po' sereno. Non vorrei darvi notizie fuorvianti. Speriamo non sia grave, è importante. Domani faremo le valutazioni. Era più sereno, ma credo qualcosina abbia. Aspettiamo domani. Nel momento in cui arrivo in una squadra che la passata stagione ha fatto 52 punti, voglio far meglio ovviamente. In ognuno di noi ci deve essere la volontà di far meglio, soprattutto con la stessa rosa. Poi gli obiettivi li pone la società. Devo analizzare chi ho a disposizione. Se ho due attaccanti come Fabio e Manolo devo tenerli vicini alla porta avversaria. Se li abbasso poi possiamo avere difficoltà. Ragionando sulla squadra, possiamo andare a prendere gli avversari alti. Poi loro sono stati bravi, con giocatori come Brahim Diaz, bravi tra le linee. Nonostante non ci abbiano dato punti di riferimento, abbiamo fatto una buona gara. Deve essere un punto di partenza. Penso che oggi abbiamo giocato in maniera determinata. Ottima gara".