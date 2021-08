Sampdoria-Milan 0-1 al 90′: buona la prima, basta il gol di Brahim Diaz

È terminato il match Sampdoria-Milan, 1^ giornata di Serie A. Ecco com'è andata la partita dei rossoneri di Stefano Pioli

È terminato da pochi minuti il match Sampdoria-Milan, 1^ gara della Serie A 2021-2022. Basta il gol di Brahim Diaz ai rossoneri per iniziare la nuova stagione con il piede giusto. Dopo 9 minuti lo spagnolo è bravo ad indirizzare in porta la zampata che, alla fine, è risultata decisiva. Nel secondo tempo la squadra di Stefano Pioli pensa più ad amministrare il risultato che a piazzare il colpo del decisivo del ko. Nel finale i blucerchiati provano l'assalto, ma non si rendono pericolosi dalle parti di Maignan. Ottimo l'esordio rossonero del portiere francese, sufficiente la prestazione di Olivier Giroud. Ecco le nostre pagelle dei rossoneri dopo Sampdoria-Milan