Roma-Napoli 0-1, gli azzurri non mollano: Milan secondo a -3

È appena terminata Roma-Napoli, partita valida per l'11^ giornata di Serie A. Un turno di campionato che vedeva diversi scontri diretti a cui il Milan, dopo la vittoria contro il Monza, poteva assistere da spettatore interessato. I rossoneri hanno scavalcato l'Atalanta sfruttando la sconfitta contro la Lazio e si sono piazzati al secondo posto in classifica in solitaria.