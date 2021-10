Roma, Mkhitaryan verso una maglia da titolare contro il Milan | News

Henrikh Mkhitaryan dovrebbe giocare dal primo minuto nella partita di domenica sera tra Roma e Milan: ecco le ultime secondo Sky Sport

Domenica sera alle ore 20.45 andrà in scena Roma-Milan, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Secondo quanto riferisce Paolo Assogna, giornalista di 'Sky Sport', Henrikh Mkhitaryan dovrebbe giocare titolare contro i rossoneri. Si vociferava la possibilità di vedere dall'inizio del match l'ex della partita Stephan El Shaarawy, ma José Mourinho è orientato a schierare dal primo minuto l'armeno.