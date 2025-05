Roma-Milan, VAR sotto la lente: due gomitate, due misure? Il caso Gimenez

Nel calcio moderno, la tecnologia VAR è stata introdotta proprio per garantire maggiore equità e uniformità nelle decisioni arbitrali. Ma ci sono episodi che continuano a far discutere tifosi e addetti ai lavori, soprattutto quando situazioni molto simili vengono giudicate in maniera diametralmente opposta.

È il caso dell’espulsione di Santiago Gimenez al 20’ minuto della sfida odierna: il messicano rifila una gomitata a Gianluca Mancini, episodio chiaro, che porta l’arbitro Marco Piccinini, dopo essere stato richiamato al monitor dal VAR, a mostrare il cartellino rosso diretto. Una decisione che, almeno per dinamica, ricorda da vicino quanto accaduto nella recente finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, quando Sam Beukema colpì con il braccio Matteo Gabbia in un’azione molto simile. In quell’occasione, non solo non ci fu espulsione, ma nemmeno un cartellino giallo.