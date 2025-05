Ruben Loftus-Cheek , giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Roma-Milan , partita della 37^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma . In modo particolare il centrocampista inglese ha spiegato quale fosse l'umore nello spogliatoio, in cui le teste erano comprensibilmente basse dopo la sconfitta in Coppa Italia e la mancata qualificazione alle coppe europee. Non solo, perché poi ha fatto il punto della situazione sulle proprie condizioni fisiche, ricordando come sia stata una stagione piuttosto complicata anche a causa dell'operazione a cui si è sottoposto. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Difficile il momento per noi. Questa settimana e poi questa partita, con cartellino rosso all’inizio. Difficile con 10 uomini. Abbiamo fatto bene nel tornare sull’1-1, ma siamo molto tristi per questo momento. Non giocheremo l’Europa League, è difficile mentalmente. Nello spogliatoio abbiamo avuto tutti la testa bassa. Difficile vedere queste cose. Siamo tristi. Non è stata una stagione facile per me. Sono stato infortunato, ho avuto bisogno dell’operazione. Mi sento bene fisicamente ma purtroppo non c’è più tempo per esprimermi".