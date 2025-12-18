Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Risultati Supercoppa Italiana, Napoli-Milan 2-0: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Napoli-Milan 2-0, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri non avrà l'occasione, lunedì, di difendere la Supercoppa Italiana vinta nel gennaio 2025 perché nella semifinale di questa sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), incassa una netta sconfitta (0-2) contro il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sfideranno, in finale, la vincente di Bologna-Inter. Primo tempo equilibrato, tutto sommato, tra le due squadre, con un paio di chance per uno e il gol di David Neres (39') con l'errore, grave, di Koni De Winter e Mike Maignan, a spaccare di fatto in due la partita. Nella ripresa, molto meglio il Napoli: Milan mai pericoloso, logica conseguenza il gol del raddoppio siglato da Rasmus Højlund (63'), ancora a beffare un frastornato De Winter. Peccato. I rossoneri lasciano l'Arabia a mani vuote e con le pive nel sacco. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Napoli-Milan 2-0 dell'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).

NAPOLI-MILAN 2-0

Marcatori: 39' Neres, 63' Højlund

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (78' Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (82' Gutiérrez); Neres (88' Vergara), Elmas (78' Lang); Højlund (82' Lucca). A disposizione: Contini, Ferrante, Beukema, Buongiorno, Marianucci, Olivera, De Chiara, Ambrosino, Baridò, Lukaku. Allenatore: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (69' Athekame), Pavlović; Saelemaekers (69' Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75' Modrić), Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Duțu, Odogu, Bartesaghi, Ricci, Sala, Borsani, M. Ibrahimović. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 38' Rabiot (M), 81' Spinazzola (N), 83' Tomori (M) e McTominay (N).

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

