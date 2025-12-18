Napoli-Milan 2-0, il tabellino

Il Milan di Massimiliano Allegri non avrà l'occasione, lunedì, di difendere la Supercoppa Italiana vinta nel gennaio 2025 perché nella semifinale di questa sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), incassa una netta sconfitta (0-2) contro il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sfideranno, in finale, la vincente di Bologna-Inter. Primo tempo equilibrato, tutto sommato, tra le due squadre, con un paio di chance per uno e il gol di David Neres (39') con l'errore, grave, di Koni De Winter e Mike Maignan, a spaccare di fatto in due la partita. Nella ripresa, molto meglio il Napoli: Milan mai pericoloso, logica conseguenza il gol del raddoppio siglato da Rasmus Højlund (63'), ancora a beffare un frastornato De Winter. Peccato. I rossoneri lasciano l'Arabia a mani vuote e con le pive nel sacco. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Napoli-Milan 2-0 dell'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).