Risultati Serie A – Lecce-Milan 2-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino Lecce-Milan 2-2

Incredibile match al 'Via del Mare' tra il Lecce di Roberto D'Aversa e il Milan di Stefano Pioli. Finisce, infatti, 2-2, con un temo per parte tra giallorossi e rossoneri. Primi 45' di marca milanista. Il Diavolo va in gol con Olivier Giroud al 28' sull'assist di Theo Hernández e con la galoppata di Tijjani Reijnders al 35': primo gol italiano per l'olandese. Il Milan spreca un paio di chance per chiudere il match (una colossale con Noah Okafor) e viene ripreso dalle reti di Nicola Sansone (66') e Lameck Banda (70') nella ripresa. Milan sfortunato, in Salento, visto che perde per infortunio Rafael Leão e Davide Calabria. Ma anche molto, molto fortunato nel finale, quando il V.A.R. pizzica un pestone di Roberto Piccoli a Malick Thiaw che porta all'annullamento della rete della 'remuntada' dei padroni di casa. Vediamo, ora, il tabellino completo di Lecce-Milan 2-2 al 'Via del Mare'.