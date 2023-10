Risultati Serie A – Genoa-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Primo tempo di Genoa-Milan molto intenso e fisico, con le squadre che giocano a viso aperto. Nonostante questo sono state molto poche le occasioni da gol, per entrambe le compagini. Nel secondo tempo basta il gol di Pulisic sul finale. Nel recupero delirio: rossi per Maignan e Martinez, Giroud in porta che fa miracoli. Rossoneri in testa al campionato.