Pagelle Genoa-Milan 0-1: Pulisic e Giroud eroi della gara

PAGELLE GENOA-MILAN - I rossoneri partono fortissimo, forse motivati dal pareggio di oggi pomeriggio dei nerazzurri. Subito occasione in avvio, non concretizzata. I ritmi si abbassano e il Genoa prende campo, senza però rendersi pericoloso. Alla mezz'ora il Milan torna ad arrembare, ma la partita non decolla mai davvero. La ripresa inizia a ritmi ancora più bassi, con un Milan che fatica a creare. Basta un'occasione per Pulisic per portarla a casa. Nel finale succede di tutto e Giroud finisce in porta dopo l'espulsione di Maignan, salvando il risultato.