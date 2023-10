Napoli-Milan, Pioli: “Giusto che i giocatori siano arrabbiati”

Sul pareggio : " Giusto che i giocatori siano arrabbiati . Volevamo questa vittoria e ci dispiace non esserci riusciti dopo essere andati avanti per 2-0".

Su Pulisic e sul contropiede di Leao : " Pulisic era affatticato al flessore. Sarebbe stato un rischio tenerlo in campo . Peccato stava facendo una grande fatica. Sul fallo...andiamo avanti, era una situazione favorevole per noi. Peccato".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.