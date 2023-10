Un'altra partita molto importante per il Milan. I rossoneri stanno giocando allo 'Stadio Diego Armando Maradona' contro il Napoli. Al 22' passa avanti il Milan: cross di Pulisic e colpo di testa di Giroud che tira centrale, ma Meret non riesce a pararla bene. 1-0 importante per i rossoneri. Il francese non segnava da settembre.