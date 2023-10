Napoli-Milan 2-2, Giroud è MVP della partita dello stadio ‘Maradona’

Il numero 9 ha ritrovato il gol con la forza e la fame del campione. Tra il 22' e il 31' del big match di Serie A, Giroud ha prima aperto le marcature con un colpo di testa potente sull'invito di Pulisic, e ha poi firmato il bis schiacciando all'angolino il traversone morbido di Calabria. Un uno-due terribile che non ha lasciato scampo a Meret e che avrebbe sicuramente meritato un epilogo più fortunato. Il francese ha brillato anche per numero di duelli aerei vinti ( 3 ), e nel momento più delicato della sfida non ha fatto mancare il proprio supporto ai compagni.

Ma la doppietta non è bastata per accontentarlo, perché da vero leader voleva di più, voleva i tre punti, come ha dichiarato nel post-partita a 'Milan TV'. La sua prova è bastata però, eccome, per garantirgli il premio di migliore in campo di Napoli-Milan. Grazie ai voti dei sostenitori rossoneri su AC Milan Official App, Giroud ha superato l'assistman Davide Calabria, attento in marcatura, e l'onnipresente Yunus Musah per numero di preferenze. Bravo Oli!".