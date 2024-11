Monza-Milan, Reijnders undicesimo rossonero in gol in questa Serie A

Monza-Milan: al 43' i rossoneri sono passati in vantaggio grazie al gol di Tijjani Reijnders, al suo primo gol in Serie A in stagione

L'olandese ha segnato il suo primo gol in questo campionato e diventa l'undicesimo marcatore del Milan ad andare in gol in questa Serie A. Per la prima volta da quando è al Milan, Reijnders ha segnato in 2 partite di fila.