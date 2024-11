Monza-Milan, Nesta: “Partita speciale per me. Leao in panchina? Sono tutti forti”

"Milan e Lazio sono due club molto cari a me, sono partite speciali, ma quando fischia l'arbitro bisogna fare i punti. Abbiamo fatto anche grandi prestazioni in stagione, nonostante un calendario difficile. Speriamo di fare punti oggi. Daniel Maldini sta meglio e per me può giocare oggi, poi vediamo quanto avrà. Lea0? Sono tutti forti e hanno tante alternative".