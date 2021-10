Milan-Verona, la sfida nella sfida: Rafael Leao vs Gianluca Caprari | News

Rafael Leao e Gianluca Caprari potrebbero essere i protagonisti della partita di domani sera, in programma alle 20.45, tra Milan e Verona

Forse la sfida tra i giocatori più in forma delle rispettive squadre. Il sempre presente portoghese sta vivendo il suo miglior inizio di campionato in maglia rossonera con tre gol segnati; il romano, arrivato dalla Samp l'ultimo giorno di mercato, è invece una sorta di "talismano" di Tudor, essendo andato a segno in entrambe le vittorie degli scaligeri (con Roma e Spezia). Leão e Caprari sono due giocatori che catalizzano le attenzioni delle difese avversarie: il primo è leader rossonero per tiri - sia nello specchio che fuori - e dribbling, il secondo è il gialloblù ad avere subito più falli.