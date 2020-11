Milan-Verona: Ibrahimovic premiato come MVP di ottobre in Serie A

Milan-Verona: premio importante per il rossonero Ibrahimovic

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – Serata speciale per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante rossonero, infatti, ha ottenuto il premio di MVP (miglior giocatore) dello scorso mese di ottobre in Serie A. Il riconoscimento dell’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) è stato consegnato ad Ibrahimovic prima di Milan-Verona di questa sera a San Siro. Ibrahimovic ha ricevuto il premio dalle mani dell’amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis. SEGUI IL LIVE TESTUALE DEL MATCH TRA ROSSONERI E GIALLOBLU >>>