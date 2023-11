Milan-Udinese, Pioli: “Questa è la peggior partita dell’ultimo periodo”

Sulle due punte: "Se avessi avuto a disposizione Pulisic e Chukwueze non avrei cambiato. Credevo che mettere due punte potesse darci più soluzioni. C'erano gli spazi per trovare le combinazioni. Jovic ha trovato la partita peggiore stasera e infatti l'ho cambiato".

Sulla fase offensiva e quella difensiva: "Dobbiamo lavorare su tante cose. Contro avversari così bassi non porti dei giocatori in più fai fatica. Noi ne abbiamo portati parecchi, provando a creare gli uno contro uno. Siamo stati abbastanza intensi nell'aggredire. Stasera Reijnders i palloni li ha avuti ma ciò non toglie che non possiamo fare meglio. Le posizioni erano giuste, ma dobbiamo fare molto meglio".

Sulla delusione per il risultato: "Si, c'è delusione, ma anche determinazione per preparare le prossime partite. Ne abbiamo una importantissima in Champions, contro avversari che possono essere battuti".

Sui tifosi: "I tifosi ci hanno sempre sostenuto, se stasera ci hanno fischiato hanno le giuste motivazioni".

Sulla classifica: "Dobbiamo cambiare marcia e invertire la rotta".

Sull'infortunio di Theo Hernandez: "Non era uno stop precauzionale, spero che due o tre giorni siano sufficienti per recuperarlo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

