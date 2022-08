Pioli: “Preso gol subito, non va bene. Dobbiamo cercare di essere perfetti”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023

Carmelo Barillà

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Udinese, partita della 1^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. I rossoneri hanno vinto 4-2. Queste le dichiarazioni dell'allenatore. "Oggi, come a Vicenza, abbiamo preso gol dopo poco. Dobbiamo migliorare. Poi abbiamo fatto mezz'ora di buon calcio, possiamo però fare meglio. Rebic è un giocatore fortissimo, si sa muovere, sa legare, vede delle giocate importanti. Lo so io, lo sa lui, ha cominciato molto bene. Troppo spesso si giudicano gli attaccanti per i gol, ma il suo lavoro senza palla e gli smarcamenti a favore dei compagni sono stati importantissimi. A Brahim Diaz, per il ruolo che occupa, chiediamo giocate, assist, di fare gol.

Sulla difesa:"Abbiamo preso due gol su palla inattiva, siamo stati disattenti anche sul calcio d'angolo. Rivedremo queste situazioni e cercheremo di migliorarle. Quando lavoriamo bene davanti, ci possiamo permettere di avere la difesa alta. Alcune letture che abbiamo visto nella partita di oggi ci serviranno domenica contro l'Atalanta".

Pioli su De Ketelaere:"Impressioni molto positive. Ragazzo molto intelligente, ha avuto un'estate particolare e quindi la condizione non è delle migliori. Era abituato a lavorare in linea da solo, noi cerchiamo di riempirla con più giocatori. Sulle qualità, però, nessuna discussione. Ci sarà tempo per capire meglio il calcio italiano".

Sulla condizione fisica:"Abbiamo rifatto gli stessi carichi della scorsa stagione, abbiamo un nostro modo di allenare che richiede grande intensità. La condizione fisica è già buona, ma è il modo di giocare che deve portare ad un certo tipo di prestazione. Dobbiamo correre tanto e abbiamo possibilità di far male agli avversari ed avere il dominio della partita".

Sul coro 'Pioli is on fire': "I tifosi sono fantasitici, il coro è sempre emozionante. Speriamo continui a lungo, ma quello che conta è la squadra. Abbiamo cominciato bene, ma dobbiamo cercare di non ripetere alcuni errori. Non si può pensare di essere perfetti, ma dobbiamo cercare di esserlo".